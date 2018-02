Prefeitura libera Habite-se do Shopping JK

Texto atualizado às 17h22.

SÃO PAULO A Prefeitura de São Paulo liberou o Habite-se do Shopping JK Iguatemi, na Vila olímpia, nesta quarta-feira, 20. A concessão deve ser publicada no Diário Oficial desta quinta-feira.

O Habite-se, no entanto, não é uma liberação para o funcionamento do estabelecimento, mas sim um dos procedimentos de fiscalização da Prefeitura. O documento confirma que as obras foram concluídas.

De acordo com a assessoria de imprensa do shopping, o estabelecimento já foi informado sobre a concessão, mas ainda aguarda a notificação oficial da Prefeitura para estabelecer a data de abertura do shopping.