Prefeitura lança site com acervos municipais O prefeito Gilberto Kassab (PSD) lançou ontem o portal de acervos da Secretaria Municipal de Cultura (www.acervosdacidade.prefeitura.sp.gov.br). É possível encontrar mais de 150 mil itens distribuídos em 16 coleções. Além das mais de 40 mil imagens do Acervo Fotográfico da Casa da Imagem, será possível consultar também 12 mil programas de espetáculos do Teatro Municipal e o acervo de obras de arte em áreas públicas, entre outros.