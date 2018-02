Prefeitura lança roteiro de Operação Cata-Bagulho no Ibirapuera

A subprefeitura da Vila Mariana, que abrange também o bairro do Ibirapuera, divulgou o itinerário da próxima Operação Cata-Bagulho. O serviço existe para recolher entulho e outros tipos de materiais inservíveis, que não podem ser captados pela coleta regular de lixo.

A operação já percorreu, no dia 22 de novembro, o quadrilátero de ruas e avenidas entre a Avenida dos Bandeirantes e a Avenida Rubem Berta. No dia 29, circunda as avenidas Pedro Álvares Cabral, Av. Professor Noé de Azevedo, Av. 23 de Maio, Rua Sena Madureira e Rua Vergueiro.

ITINERÁRIO

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

29 de novembro

Quadrilátero programado de ruas e avenidas:

Av.Pedro Álvares Cabral/ Av.Prof. Noé de Azevedo/ Av.Vinte e Três de Maio/ Rua Sena Madureira/ Rua.Vergueiro

Área interna do quadrilátero de ruas e avenidas:

Av.Dr.Dante Pazzanese/ Av.Ibirapuera/ Av.Prof. Ascendino Reis/ Complexo Viário Ayrton Senna/ Rua Afonso Chiodi Lomonaco/ Rua Albino Rodrigues Costa/ Rua Alcindo Parreira/ Rua Alice de Castro/ Rua Ambrosina de Macedo/ Rua Angelina Santini/ Rua Artur de Almeida/ Augusto de Freitas/ Rua Áurea/ Rua Azevedo Macedo/ Rua Bage/ Rua Benito Juarez/ Rua Botucatu/ Rua Campo Valero/ Rua Capitão Cavalcanti/ Rua Capitão Macedo/ Rua Caravelas/ Rua Carlos Petit/ Rua Carlos Vitor Cocozza/ Rua Castanheiro/ Rua Coronel Artur de Godoi/ Rua Coronel Lisboa/ Rua Coronel Oscar Porto/ Rua Comandante Paulo Brancato/ Rua Conselheiro Rodrigues Alves/ Rua Correa Dias/ Rua Cubatão/ Rua Domingos de Morais/ Rua Dona Jilia/ Rua dos Otonis/ Rua Dr. Álvaro Alvim/ Rua Dr.Amâncio de Carvalho/ Rua Dr.Astolfo de Araújo/ Rua Dr.Eduardo Martinelli/ Rua Dr.Fabrício Vampre/ Rua Dr.Ferreira da Rosa/ Rua Dr.José de Queiroz Aranha/ Rua.Dr.José Farjado/ Rua Dr.Luiz Falgetano Sobrinho/ Rua Dr. Mario Cardim/ Rua Dr. Nicolau de Souza Queiroz/ Rua Dr.Tomaz Alves/ Rua Dr. Victor Brecheret/ Rua Drª. Neyde Apparecida Sollitto/ Rua Eça de Queiroz/ Rua Eng.Figueiredo/ Rua Estela/ Rua Ettore Federegui/ Rua Fernando Rudge Leite/ Rua França Pinto/ Rua Gandavo/ Rua Gassipos/ Rua Hansa Tartucce/ Rua Hidebrando Tomas de Carvalho/ Rua Humberto I/ Rua Il Sogno Di Anarello/ Rua Irmã Efigênia/ Rua Itapina/ Rua Joaquim Távora/ Rua Joinville/ Rua Jorge Chammas/ Rua Jorge Tartucce/ Rua José Antonio Coelho/ Rua José Ferreira Pinto/ Rua Loureiro Batista/ Rua Lutfalla Salim Achoa/ Rua Machado de Assis/ Rua Madre Cabrini/ Rua Maestro Callia/ Rua Mairinque/ Rua Major Maragliano/ Rua Maracaju/ Rua Marselhesa/ Rua Maviael Prudente de Souza/ Rua Medgar Evers/ Rua Meruipe/ Rua Morgado de Mateus/ Rua Nakaia/ Rua Napoleão de Barros/ Rua Nuporanga/ Rua Octavio de Marais Dantas/ Rua Olga Abujamra/ Rua Olney São Paulo/ Rua Paulo Virgínio/ Rua Pedro Morganti/ Rua Pelotas/ Rua Prof. Aristides de Macedo/ Rua Prof. Carlos Cattony/ Rua Prof. Frontino Guimarães/ Rua Prof. Miguel Milano/ Rua Prof. Murtinho/ Rua Prof. Sud Menucci/ Rua Remanso/ Rua Rino Pieralini/ Rua Rio Grande/ Rua São Paulino/ Rua São Severino/ Rua Sargento José Spessoto/ Rua Tamoio/ Rua Tangará/ Rua Tenente Henrique Gil Neto/ Rua Uruana/ Rua Victor Francisco Abatepaulo/ Trav.Álvaro Monteiro de Carvalho/ Trav.Beirute/ Trav.Dr.Ubirajara Martins de Souza/ Trav.Francisco Bibiano/ Trav.Henrique Machado/ Trav.Hilário Moura/ Trav.Humberto I/ Trav.José Abrahão/ Trav. Leo Santos