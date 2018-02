Prefeitura lança plataforma digital para o programa 'São Paulo Carinhosa'

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo vai lançar nesta quarta-feira, 23, a Plataforma Digital de Comunicação da São Paulo Carinhosa, um canal de informação da Política Municipal para o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância na Cidade de São Paulo.

O programa "São Paulo Carinhosa", que foi apresentado em agosto do ano passado, busca ampliar as ações realizadas por diversas secretarias municipais para a promoção do desenvolvimento de crianças de até 6 anos de idade. Na educação, por exemplo, a coordenadoria trabalha na ampliação de vagas em creches.

O lançamento será as 16h na Praça das Artes (Avenida São João, 281). No local estarão presentes o prefeito Fernando Haddad, a coordenadora da São Paulo Carinhosa, Ana Estela Haddad, e representantes das 14 secretarias de governo que formam o Comitê Gestor da Política da Primeira Infância.