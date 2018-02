Prefeitura lança concurso para eleger os melhores caldos de cana de SP

SÃO PAULO - Depois do melhor pastel, que tal eleger o melhor caldo de cana da cidade? A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras vai reunir um júri popular para percorrer as feiras da capital e avaliar o produto, tradicional acompanhamento para o pastel. As inscrições para o "Circuito das Garapas", começa nesta segunda-feira, 18.

O concurso vai avaliar a qualidade dos produtos, sabor, opções de sabores oferecidos, atendimento e a higiene das bancas. Para ser avaliado pelos jurados, o feirante deve enviar e-mail para a Pefeitura (mrloureiro@prefeitura.sp.gov.br) colocando no assunto a palavra 'garapeiro' e no corpo da mensagem o seu número de matrícula, a feira na qual quer ser visitado, além do nome completo e telefone para contato.

Os interessados em participar do júri popular, devem enviar e-mail para o mesmo endereço, indicando no assunto a palavra 'júri' e no corpo da mensagem o e-mail pessoal, nome completo, endereço e telefone para contato. Os selecionados participarão de uma oficina, onde serão instruídos sobre os critérios preestabelecidos para o concurso.

Os 10 vencedores do 'Circuito da Garapa' serão apresentados no dia 22 de agosto na Praça Charles Muller, junto com os vencedores do Concurso do Melhor Pastel de Feira de São Paulo. O evento, que acontece a partir das 8h30 e vai até as 13h30, é aberto à população.

Atualmente existem mais de 500 barracas de caldo de cana em feiras da cidade de São Paulo e uma variedade imensa de combinações de garapa com frutas da época. O produto chegou às feiras livre em 1982 e a primeira barraca foi instalada na Vila Prudente. A aceitação foi imediata e as barracas com moendas que oferecem o caldo geladinho incorporou-se ao cenário das feiras livres da capital.