Prefeitura já foi autuada por risco em Cingapura A Cetesb reafirmou ontem que o conjunto habitacional Zaki Narchi, vizinho do Center Norte, tem o mesmo risco de explosão detectado no shopping. Ele é classificado como "potencial", segundo o Estado revelou. A Prefeitura diz que fez estudos preliminares que garantem não haver esse risco - o que vai contra auto de infração da Cetesb emitido para a Secretaria de Habitação (Sehab) no dia 26.