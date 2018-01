Prefeitura já arrecadou R$ 160 mi com turismo neste ano

SÃO PAULO - Dados da Central de Monitoramento do Turismo Paulistano, da Prefeitura, mostram que a arrecadação de impostos com o setor nos primeiros seis meses deste ano conseguiu não só manter os mesmos níveis registrados no primeiro semestre do ano passado, período de preparação da Copa do Mundo e início do mundial, como também registrar um crescimento de 4,4%, alcançando um total de R$ 160 milhões.

A crise econômica, no entanto, fez cair tanto a taxa de ocupação nos hotéis, que ficou em uma média de 60,57% – no ano passado era 63,35%. O preço médio do quarto na cidade que ficou em R$ 315 enquanto em 2014, a diária média era de R$ 299,5, segundo relatório da central de monitoramento.

A Prefeitura explica a queda na taxa de ocupação dos hotéis informando que “a desaceleração econômica global teve impacto no turismo local, com alguns setores estratégicos, como hospedagem e eventos, apresentando retração de até 10% em receitas, em comparação com o mesmo período de 2014”. O aumento da arrecadação com o turismo estaria ligado ao crescimento do preço das diárias bem como [TEXTO] ao aumento do número de passageiros no aeroporto, que subiu 4,1% no primeiro semestre do ano.

Turistas. O destaque do estudo é um crescimento de 32,4% na quantidade de brasileiros atendidos pelas centrais de informações turísticas da cidade neste semestre. Foram 11.633 pessoas, ante 8.809 entre janeiro e junho de 2014. Incluindo os turistas estrangeiros, entretanto, o total de pessoas atendidas por esses postos diminuiu 22%.

Atualmente, a secretaria de Turismo tem 45 empresas cadastradas para oferecer serviços de City Tour, similares ao pretendido pela Prefeitura. O cadastro das empresas está disponível no site oficial de turismo do Município, que é o www.cidadedesaopaulo.com. A página tem ainda dicas de roteiros temáticos – rota só de museus, por exemplo.