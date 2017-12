Prefeitura interdita boate Romanza em caráter definitivo

A boate Romanza Club, no Jardim Europa, zona sul da capital, foi interditada às 21h desta sexta-feira, 16, em uma ação coordenada entre a Secretaria de Controle Urbano, a Polícia Militar, a Polícia Civil Fazendária, a Subprefeitura de Pinheiros, o Contru e a Guarda Civil Metropolitana (GCM). Segundo o secretário Orlando Almeida, o fechamento da casa é irrevogável e não cabe mais recurso.

Ele informou que o local funcionava como casa de encontros e prostituição e desobedecia a lei de zoneamento da área residencial. Essa é a quarta vez que a prefeitura interdita a Romanza, que fica na Avenida 9 de Julho, 5.660.

"Na última vez que o imóvel foi emparedado pela Justiça, a proprietária, tirou o bloqueio, reiniciou a atividade, alegando que lá funcionava um galeria de arte, o que nunca foi verdade. Nas vistorias realizadas pela Prefeitura constatou-se que a casa promovia encontros de 'moças da vida' com homens, para o fim de prostituição", ressaltou Almeida. No momento da interdição haviam poucos funcionários no local. Não houve tumulto.

Uma viatura da GCM permanence na boate até sábado, 17, quando será feito o emparedamento definitivo. A polícia fazendária foi acionada por haver crime de sonegação tributária. Em 15 de janeiro, a Prefeitura interditou o local e então a proprietária, Vailde Rocha Veloso, entrou com um mandato de segurança para continuar com a atividade de galeria de arte.

Nesse ínterim, a Justiça determinou que a Prefeitura fiscalizasse e deferisse ou indeferisse a atividade da Romanza. Nesta sexta-feira, 16, a Prefeitura indeferiu a atividade em última instância e ordenou o fechamento definitivo da empresa por não realizar a atividade fim e por desobedecer a lei de zoneamento da região. A proprietária responderá pelo crime de desobediência de interdição de imóvel pelo órgão público municipal.