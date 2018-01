Prefeitura inicia cadastro de famílias em áreas alagadas nesta 5ª

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo começa nesta quinta-feira, 17, a cadastrar as famílias que serão transferidas das áreas alagadas na zona leste da cidade. Os moradores dessa região sofreram com o temporal do último dia 8.

A decisão sobre a transferência das famílias que moram na Vila das Flores e no Jardim Romano, na região do Jardim Pantanal, foi tomada hoje.

Na última segunda-feira, prefeito Gilberto Kassab anunciou a aceleração do cronograma de trabalhos do Parque Linear Várzeas do Tietê, que irá recuperar e preservar as várzeas do rio, onde as casas foram construídas.

Para isso, serão transferidas de 3,5 a 7 mil famílias da região. Os moradores que serão transferidos receberão aluguel social da Secretaria de Habitação. O valor ainda está sendo definido.