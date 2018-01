Prefeitura implanta 'Área 40' em São Miguel, na zona leste

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo inclui nesta quarta-feira, 16, a região de São Miguel, na zona leste da capital, na chamada "Área 40", zona em que a velocidade máxima permitida passa a ser de 40 km/h. A implantação da nova velocidade altera o limite permitido na Avenida Marechal Tito e na Avenida Nordestina.

A área alvo da mudança tem 500 mil metros quadrados. Na Avenida Marechal Tito, a alteração de velocidade ocorre no trecho entre a Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra e a Rua Pedro Soares de Andrade. Já na Avenida Nordestina, o limite de 40 km/h vale da Avenida Marechal Tito até a Rua Doutor José Guilherme Eiras.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o objetivo é "melhorar a segurança de pedestres e ciclistas, usuários mais vulneráveis do sistema viário, buscando a convivência pacífica e a redução de acidentes e atropelamentos na área". No argumento, a Prefeitura afirma que a região de São Miguel tem grande volume de pedestres, que são as principais vítimas da violência no trânsito.

O projeto da Área 40 começou a ser implantado em outubro de 2013, e já abrange todas as regiões de São Paulo. No centro, o limite de 40 km/h foi estabelecido em vias como a Avenida Ipiranga, a São Luís e a Avenida Rangel Pestana. A velocidade na Rua da Consolação e a Avenida Paulista também foi alterada.