Prefeitura homologa a licitação da luz A gestão do prefeito Gilberto Kassab (sem partido) homologou os novos contratos da iluminação pública, de R$ 433,8 milhões pelo período de dois anos, com o Consórcio SP Luz, formado pela empresas Alusa e FM Rodrigues. A licitação vencida pelo grupo está sob suspeita do Ministério Público após o Estado ter antecipado o vencedor em vídeo publicado no estadão.com.br.