Prefeitura flagra descarte de entulho e duas pessoas são presas

Ricardo Valota e Fabiana Marchezi, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - No início da madrugada desta sexta-feira, 30, em continuidade à operação de combate ao descarte de entulho na cidade de São Paulo, fiscais da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, com o auxílio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, flagraram mais uma ação irregular, desta vez da Avenida Itapaiuna, próximo ao Parque Burle Marx, na Vila Andrade, região do Morumbi, na zona sul de São Paulo.

O motorista de um caminhão, que estava carregado com duas caçambas cheias de entulho, despejava o lixo na via. Uma delas já estava vazia e o condutor iniciava o segundo descarte quando foi abordado.

Flagrado, o motorista ainda tentou fugir e chegou e ligou para o responsável pela empresa para a qual trabalha. O representante apareceu e ambos foram detidos e encaminhados ao 98º Distrito Policial, do Jardim Miriam. O caminhão e as caçambas estão apreendidos.

Nas últimas 24 horas, a Prefeitura de São Paulo aplicou oito multas no valor de R$ 12 mil cada uma para pessoas flagradas descartando irregularmente entulhos em vias públicas. A fiscalização impediu o despejo de aproximadamente 7 toneladas de entulho em locais proibidos.

A operação iniciada na madrugada de quinta-feira, 29, já havia flagrado duas irregularidades em Parelheiros, na zona sul, e uma em Itaquera, na zona leste. Ao longo do dia, foram lavradas outras três multas na Lapa, na zona oeste, uma em São Miguel, na zona leste, e outra em Campo Limpo, na zona sul.