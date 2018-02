Prefeitura fecha shopping popular no Brás Uma ação da Prefeitura e das Polícias Militar e Civil apreendeu ontem 1 milhão de produtos piratas do Shopping 25 Brás, na Rua Barão de Ladário, no centro de São Paulo. Com problemas de segurança, o imóvel foi interditado pelo Departamento de Controle Urbano (Contru).