Prefeitura fecha bar e apreende máquinas caça-níqueis em SP

Fiscais da Subprefeitura do Ipiranga estouraram, no final da tarde de quarta-feira, 14, uma jogatina que funcionava no interior de um bar, na Rua Caripurá, no bairro de São João Clímaco, região do Sacomã, na zona sul da capital paulista. Equipado com minicâmeras que controlavam os ambientes interno e externo, o estabelecimento não possuía alvará de funcionamento. No local, os fiscais encontraram 39 máquinas caça-níqueis, sendo que 24 delas em uso; as demais desativadas. Os equipamentos estavam nos fundos do estabelecimento, que foi lacrado e multado em R$ 28 mil por prática de atividade ilícita e falta de alvará. Caso o bar reabra sem a devida legalização, a multa dobra de valor. O responsável do bar foi encaminhado para a 95º Distrito Policial, de Heliópolis.