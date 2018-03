Prefeitura faz mutirão de poda de árvores nos Jardins A Prefeitura realizou no fim de semana um mutirão de poda de árvores na Alameda Santos, no Jardim Paulista, zona sul de São Paulo. A ação é uma parceria com a Eletropaulo e já passou pelas Avenidas Ipiranga e Rudge, além da Rua Norma Pieruccini Giannotti. De acordo com a Prefeitura, o objetivo dos mutirões é diagnosticar a situação da vegetação para promover as intervenções necessárias à segurança da população. Há menos de um mês, moradores da Alameda Fernão Cardim, também no Jardim Paulista, ficaram sem energia elétrica por mais de 15 horas após a queda de uma árvore, que atingiu um táxi e derrubou dois postes. No ano passado foram registradas 990 quedas de árvores na capital até dia 30 de novembro, segundo o Corpo de Bombeiros. Para pedir a poda de uma árvore na sua região, é só ligar para o 156 da Prefeitura.