Prefeitura faz mais exigências para o Masp A Prefeitura renovou a licença de uso do edifício do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) pelos próximos 40 anos, mas aumentou o número de contrapartidas. Entre as exigências estão a reserva de 10% das vagas dos cursos de arte para funcionários públicos municipais e a exposição, uma vez por ano, da Coleção de Arte da Cidade de São Paulo.