Prefeitura fará recapeamento de 23 vias em São Paulo

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira, 26, que o governo municipal fará o recapeamento de 23 vias - ruas e avenidas - da cidade, em cerca de 286 mil metros quadrados. O projeto, chamado de Programa Asfalto Novo, terá recursos federais e também apoio de empresas privadas. A previsão é de que as obras tenham início em maio.

Receberão a ação vias das Prefeituras Regionais de Guaianases e Itaim Paulista, na zona leste; Jaçanã/Tremembé, Vila Maria/Vila Guilherme, Santana/Tucuruvi e Pirituba/Jaraguá, na zona norte; Pinheiros, na zona oeste; Santo Amaro, na zona sul; e Sé, na região central.

O programa deverá ser expandido a partir do segundo semestre, com R$ 210 milhões vindos do fundo de multas do Município.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Prefeitura, 27 empresas investirão cerca de R$ 20 milhões na execução das obras, fornecendo caminhões para o transporte dos materiais e da massa asfáltica, mão de obra, logística, entre outros itens.