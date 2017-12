Prefeitura estuda implantar motofaixa na Marginal do Tietê

A Prefeitura de São Paulo estuda implantar uma faixa exclusiva para motos ao longo da Marginal do Rio Tietê assim que forem concluídas as obras de ampliação da via, informou nesta quarta-feira, 21, o secretário municipal de Transportes, Alexandre de Moraes. "Se for possível fazer a motofaixa, a pintura da Nova Marginal será feita já dessa forma", disse Moraes.

Veja também:

Trânsito na Marginal aumentou 31% no primeiro dia de bloqueios

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BLOG: Acompanhe a situação do trânsito na cidade

Mudanças nas rotas dos ônibus e as alternativas

Rotas de fuga da Marginal do Tietê

Segundo o secretário, a maior dificuldade de implantar espaços exclusivos para moto ou bicicleta na cidade é projetar os pontos de entrada e saída dos condutores da faixa. Esse fator será decisivo para definir em que ponto da Marginal ficará a nova motofaixa. De acordo com Moraes, a Prefeitura planeja também uma faixa para motos ligando a região da Vergueiro com a Praça João Mendes.

O secretário adiantou ainda que, com a entrega em março de 2010 do trecho sul do Rodoanel Mário Covas - obra do governo estadual, será ampliada a restrição à circulação de caminhões nas Marginais dos Rios Tietê e Pinheiros e na Avenida dos Bandeirantes. Hoje, para circular por essas vias, os caminhões respeitam um rodízio de acordo com o número da placa.

"Com a inauguração do trecho sul do Rodoanel, não se justifica mais que caminhões que vêm do Brasil todo para o Porto de Santos passem por São Paulo", afirmou Moraes. "Estamos na reta final do planejamento para tirar esses caminhões da Marginal."

Dentro dos esforços para diminuir os congestionamentos paulistanos, Moraes citou que a Prefeitura abrirá "em breve" processo para receber projetos de interesse para a construção de 64 prédios de estacionamentos. "Será a Zona Azul vertical."