Prefeitura estuda forma de drenagem na zona leste, diz Kassab

Após visitar a área de várzea do Rio Tietê, na zona leste da capital paulista, na manhã desta terça-feira, 15, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou que está sendo estudada uma drenagem na região com uso de bombas que retirariam a água e a levariam para caminhões-pipa.

A visita do prefeito e do subprefeito de São Miguel Paulista, Milton Persoli, foi transmitida pelo SP-TV da Rede Globo. De acordo com o subprefeito, o trabalho de drenagem da água ainda depende de uma reunião com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que deve acontecer nesta tarde.

Kassab acrescentou, no entanto, que as obras de fato começam só na próxima semana e que dependem da não ocorrência de novas chuvas.

ALTO TIETÊ

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou mensagem ao Senado Federal propondo que seja autorizada a contratação de uma operação de crédito externo para o financiamento do Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê - Programa Mananciais.

A informação sobre o envio da mensagem consta de despacho presidencial publicado hoje no Diário Oficial da União. De acordo com o texto, trata-se de contratação de empréstimo pelo Estado de São Paulo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) - o Banco Mundial -, com garantia da República Federativa do Brasil. A mensagem não menciona o valor da operação de crédito.

(Com Neri Vitor Eich, da Agência Estado)