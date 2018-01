Prefeitura estuda convênio para ceder veículos aos bombeiros Se passar da fase das intenções, um convênio entre a Prefeitura de São Paulo e o Corpo de Bombeiros pode fazer com que as motolâncias e até as ambulâncias do Samu sejam conduzidas pelo efetivo da corporação. De acordo com o capitão do Setor de Comunicação do Corpo de Bombeiros, Miguel Jodas, o assunto ainda está em fase de análise. "A intenção é melhorar o serviço de resgate. E um dos itens que se discute muito é a agilidade no primeiro atendimento, que chamamos de tempo resposta", explica.