Prefeitura errou em asfaltamento de árvores de via, afirma Kassab O prefeito Gilberto Kassab (PSD) reconheceu ontem que houve um erro no asfaltamento ao redor das árvores da Avenida Perimetral, futura Avenida Hebe Camargo, no Morumbi, zona sul de São Paulo. A via que vai desafogar a Avenida Giovanni Gronchi está em construção, mas já é usada por motoristas.