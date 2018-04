Prefeitura ergue galpão para abrigar invasores A prefeitura de São José dos Campos, no interior de São Paulo, prepara plano de ajuda para 1.500 famílias, cerca de 5.500 pessoas, após a reintegração de posse do Pinheirinho. Galpões estão sendo armados perto da área invadida. A prefeitura, no entanto, não confirma o uso dos galpões. Reunião para avaliar a reintegração terminou em impasse ontem. Os governos federal e estadual apresentaram protocolo de intenções para a regularização da ocupação, mas a prefeitura pediu prazo para analisar a medida. Na semana passada, um "exército" de moradores exibiu armas e escudos para resistir à ordem da Justiça.