Prefeitura entrega ao TJ documento sobre aumento da passagem de ônibus

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo entregou nesta segunda-feira, 25, o documento solicitado no mês passado pelo Tribunal de Justiça (TJ), relativo ao aumento da tarifa de ônibus. O TJ exigiu que fossem prestadas informações para justificar a elevação da passagem de R$ 2,7 para R$ 3 no início do ano.

O processo será encaminhado nesta terça-feira, 26, ao Ministério Público0 (MP) e deverá ser analisado em um prazo de dez dias. O TJ não soube informar qual procurador ficará responsável pelo caso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A solicitação foi feita em 22 de março pelo desembargador David Haddad. Ele é relator do mandado de segurança impetrado por Ítalo Cardoso, vereador e líder do PT na Câmara Municipal, que pede a suspensão do aumento da passagem. Em seu pedido, Ítalo salienta que a planilha utilizada pela São Paulo Transportes (SPTrans) é inflacionada e que as incongruências proporcionam um ganho exorbitante aos concessionários e permissionários, sem beneficiar a população.