Prefeitura entrega 10º ponto com internet gratuita em São Paulo

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo vai entregar nesta quarta-feira, 11, mais uma praça com internet grátis na cidade, no Campo Limpo, zona sul. A Praça João Tadeu Priolli é a 10ª atendida pelo programa WiFi Livre SP que visa tornar a internet acessível ao cidadão, em locais públicos. A meta da Prefeitura é atender os 96 distritos da capital até 2016.

O evento será às 10h30 e contará com a presença do prefeito Fernando Haddad e do secretário municipal de Serviços, Simão Pedro.

Para se conectar à internet gratuita, o usuário deve clicar na rede Wi-Fi Livre SP e efetuar a autenticação por meio do browser (navegador de internet) instalado no celular.

As outras nove praças que contam com internet livre são: Páteo do Colégio, Mercado Municipal (Cantareira), Praça Dilva Gomes Martins (Cohab 1), Largo do Japonês, Praça Benedito Calixto, Largo de Moema, Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha (Parque Lina e Paulo Raia), Parque do Nabuco e Praça Floriano Peixoto.