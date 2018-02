Prefeitura embarga obras de presídio A prefeitura de Porto Feliz (SP) embargou ontem a construção do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), da Secretaria de Administração Penitenciária, do governo do Estado. O prefeito Claudio Maffei (PT) alega que a construção não tem alvará porque a empreiteira contratada não abriu processo para obter o documento. O órgão estadual foi multado em R$ 600 mil. A secretaria disse que a obra está regular.