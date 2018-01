Prefeitura de SP e shoppings apresentam decoração de Natal

Atualizado às 11h11

SÃO PAULO - A pouco mais de um mês do Natal, os pontos da capital paulista e da região metropolitana começam a ficar decorados para celebrar a data. As tradicionais iluminações e decorações nas avenidas da cidade começam a ser inauguradas no fim do mês de novembro enquanto os shoppings se adiantaram e desde o meio do mês já trazem cenários e personagens queridos especialmente pelo público infantil.

No ano passado, a Prefeitura custeou a árvore do Ibirapuera, na zona sul, sozinha, sem apoio da iniciativa privada. Neste ano, a Coca-Cola é a patrocinadora. A parceria entre a Prefeitura e a empresa também traz a novidade das "Caravanas Iluminadas". Com o tema "Uma Ponte Para Noel", serão seis veículos de grande porte que vão levar mensagens enviadas via rede social pelas ruas da cidade até a árvore do Ibirapuera.

Neste natal, cada uma das 32 subprefeituras ganhará uma árvore de cinco metros de altura. Além do Ibirapuera, o Parque Trianon, na Avenida Paulista, região central, também terá decoração especial. Serão 80 árvores e um Papai Noel inflável de 15 metros.

Aproximadamente duas mil árvores em vias como as Avenidas Bernardino de Campos, Atlântica, Rebouças e São Luís serão iluminadas com 600 mil lâmpadas. O Papai Noel ciclista com 8 metros de altura que apareceu no ano passado ganhará a companhia da Mamãe Noel (também ciclista) neste ano. Eles estarão em frente ao Edifício Matarazzo até o dia 6 de janeiro de 2016. As decorações feitas pela Prefeitura começam a ser inauguradas a partir do dia 28 de novembro.

Na Vila Madalena, os comerciantes e moradores organizaram um projeto piloto para criar o "Natal da Vila". Cerca de 200 postes ganharão intervenções artísticas em parceria com o artista plástico e grafiteiro Rui Amaral. Os moradores da região foram incentivados a participar das oficinas de reciclagem e plantio de plantas e flores em garrafas PET. A intenção é que o projeto das garrafas PET continue após o Natal.

Shoppings. O Shopping Metrô Tucuruvi, na zona norte, organizou um desfile de Natal no domingo, 22, para iniciar as festividades natalinas. O evento foi inspirado na obra musical O Quebra-Nozes, de Tchaikovsky, e o percurso, de pouco mais de dois quilômetros, começou na Avenida Luis Dumont Villares, na altura do cruzamento com a Rua Olavo Egídio, e foi até o shopping.

Os personagens da Disney e da Disney-Pixar aparecem em quatro shoppings da capital paulista. As princesas da Disney e os personagens da animação Carros são as estrelas desta temporada de Natal no Shopping Villa Lobos, na zona oeste. A decoração é integrada e o lado dedicado à animação tem, além do personagem principal Relâmpago McQueen, uma pista de corrida automobilística e um pódio. As princesas Bela, Ariel e Cinderela poderão ser encontradas entre os castelos enfeitados com tema natalino. Os personagens estarão no shopping entre 23 de novembro e 22 de dezembro.

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, na Grande São Paulo, terá Mickey e Minnie no último fim de semana de novembro e de 18 a 20 de dezembro. O "Natal do Mickey e seus amigos" fica exposto até dia 2 de janeiro. Eles também estarão no Shopping ABC, em Santo André, também na região metropolitana, entre os dias 10 e 23 de dezembro. No Mooca Plaza Shopping, na zona leste, os personagens Woody, Buzz Lightyear e Jessie dos filmes de Toy Story, da Disney-Pixar, encontram os visitantes de 12 a 15 de dezembro.

O Shopping Tamboré, em Barueri, na Grande São Paulo, por sua vez, apresenta cenário criado pela especialista em decoração Cecília Dale. Os personagens de contos infantis fazem parte do "Reino Encantado do Tamboré". As histórias Alice no País das Maravilhas, João e Maria e Os Três Porquinhos ganham espaços especiais. Há um trenzinho para levar os visitantes a todos os pontos da decoração e os personagens aparecem de quinta a domingo para tirar fotos.

Na zona sul da capital, o Jardim Sul traz uma área de diversões com personagens do desenho Peppa Pig em clima de Natal. A decoração é inédita no Brasil, com reprodução de cenários do desenho e espaço para brincadeiras lúdicas. Há até um pequenino cinema, especialmente montado, onde as crianças podem ver um episódio do desenho. Peppa Pig e seu irmãozinho George encontram os visitantes entre os dias 19, 20, 21 e 22 de novembro e nos fins de semana de dezembro, até o dia 20.

As atividades lúdicas também são destaque no "Natal da Galinha Pintadinha", no São Bernardo Plaza Shopping, em São Bernardo do Campo, no ABC. Apresentações com a personagem acontecem no fim de novembro e nos fins de semana de dezembro até o dia 20. É possível tirar fotos nesses dias, mas o número é limitado por senhas.

SERVIÇO:

SHOPPING METRÔ TUCURUVI

Av. Dr. Antônio Maria Laet, 566

Tel.: (11) 3198-0450

www.shoppingmetrotucuruvi.com.br

Natal de rua: dia 22 de novembro, das 9h30 às 13h30

SHOPPING VILLA LOBOS

Av. das Nações Unidas, 4777

Tel.: (11) 3024-3738

www.shoppingvilla-lobos.com.br

Natal Carros e Princesas da Disney: até 2 de janeiro

Encontro com os personagens: dias 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21 e 22 de dezembro, das 15h às 19h

SHOPPING GRANJA VIANNA

Rodovia Raposo Tavares, Km 23 - Cotia

Tel.: (11) 4613-9000

www.shoppinggranjavianna.com

Natal do Mickey e seus Amigos: até 2 de janeiro

Encontros com os personagens: dias 27 e 28 de novembro e 18, 19 e 20 de dezembro, das 16h às 20h

SHOPPING ABC

Av. Pereira Barreto, 42, - Santo André

Tel.: (11) 4436-5613

www.shoppingabc.com.br

Encontro com os personagens: dias 21 e 22 de novembro e 10, 17, 21, 22 e 23 de dezembro, das 16h às 19h30

MOOCA PLAZA SHOPPING

Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313

Tel.: (11) 3548-4502

www.moocaplaza.com.br

Natal Toy Story: até 24 de dezembro, de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h

Encontro com os personagens: dias 18, 19 e 20 de novembro e nos dias 12, 14 e 15 de dezembro, das 17h às 20h30

SHOPPING TAMBORÉ

Av. Piracema, 669 - Barueri

Tel.: (11) 2166-9702

www.shoppingtambore.com.br

Natal das Fábulas: até 28 de dezembro

Encontro com os personagens: até 28 de dezembro e até 24 de dezembro com o Papai Noel, de segunda a sexta das 18h às 22h e aos sábados e domingos das 15h30 às 20h

SHOPPING JARDIM SUL

Av. Giovanni Gronchi, 5.819

Tel. (11) 3799-3965

www.jardimsul.com.br

Natal da Peppa Pig: até 6 de janeiro

Encontros com os personagens: dias 20, 21 e 22 de novembro e dias 04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de dezembro, das 15h às 19h

SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING

Av. Rotary, 624 - São Bernardo do Campo

Tel.: (11) 4128-2200.

www.shoppingsaobernardoplaza.com.br

Natal da Galinha Pintadinha: até 3 de janeiro

Encontro com os personagens: dias 21, 22, 28 e 29 de novembro e 04, 05, 06, 11, 12 ,13, 17, 18, 19 e 20 de dezembro, das 15h às 21h