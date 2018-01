Prefeitura é contrária ao uso de mototáxi em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo informou em nota nesta segunda-feira, 3, que é contrária ao uso do serviço de mototáxi na cidade. A lei que regulamenta esse tipo de transporte foi sancionada na última semana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a prefeitura, esse tipo de transporte coloca a vida dos cidadãos em risco e por isso, desaconselha "seu uso em uma cidade com as características das de São Paulo".

Na época em que o projeto de lei ainda aguardava aprovação no Congresso, o prefeito Gilberto Kassab e o secretário de Transportes Alexandre Moraes foram a Brasília propor limites a serem estabelecidos para que esse tipo de transporte. Logo após a aprovação, a Prefeitura também contactou o governo federal para que fossem adotadas medidas como autorizar o serviço apenas em municípios de até 200 mil habitantes.

Segundo a Prefeitura, uma lei de 1998 já proíbe esse tipo de atividade na capital paulista. A Câmara de Vereadores, no entanto, fará discussões sobre o assunto em relação a segurança, saúde e organização do trânsito em São Paulo. Essas medidas, segundo o comunicado, são para colocar em "primeiro lugar a segurança de seus cidadãos".