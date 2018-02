Prefeitura é condenada por divulgar salários

Em nome da chamada política da transparência, a Prefeitura decidiu divulgar nomes, cargos e salários dos servidores municipais desde o ano passado. Os funcionários entraram com uma ação, alegando violação de intimidade e de dados.

Em seu voto, o relator do caso, desembargador Leme de Campos, afirmou que a prefeitura afrontou a Constituição Federal ao tomar essa medida. A decisão, por maioria de votos, é da 6.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A Prefeitura ainda pode recorrer.