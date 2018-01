Prefeitura é condenada a indenizar ciclista

A prefeitura de Ribeirão Preto foi condenada a pagar indenização de R$ 15 mil a João dos Reis Dourado, de 52 anos. Em março de 2007, ele caiu com a bicicleta em um buraco no bairro Valentina Figueiredo. Anteontem, o Tribunal de Justiça de São Paulo publicou decisão mantendo a sentença da 1.ª Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto, de 19 de agosto de 2009. A prefeitura analisará se cabe recurso. Por causa do acidente, Dourado passou por duas cirurgias no rosto e perdeu o emprego, pois não era registrado.