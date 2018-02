Prefeitura do Rio tira 63 viciados de ruas da zona norte A Prefeitura do Rio recolheu ontem mais 63 moradores de rua, durante operação de combate ao crack na região do Parque União, zona norte. Foi a terceira ação promovida desde que forças de segurança ocuparam as comunidades de Manguinhos e Jacarezinho, na mesma região, onde funcionava a principal cracolândia carioca, e a primeira após o prefeito Eduardo Paes (PMDB) anunciar que vai adotar a internação compulsória até para adultos dependentes químicos.