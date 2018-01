Prefeitura do Rio recolhe 167 usuários de crack em duas favelas da zona norte Operação realizada ontem pela prefeitura do Rio recolheu 167 pessoas - 18 delas menores - nas cracolândias das Favelas do Jacarezinho e de Manguinhos, na zona norte. Foi o maior número de usuários de crack recolhidos desde o início da operação, em 31 de março, e a 28.ª ação após o protocolo de internação compulsória de menores dependentes químicos.