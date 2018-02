Prefeitura diz que portão será removido

Segundo a Secretaria, de acordo com a quadra fiscal da Prefeitura, trata-se de uma área privada, que foi cercada por engano no gradeamento do parque. A pasta informou ainda que o Departamento de Parques e Áreas Verdes fará remoção daquela parte do portão.

Regularização. Documento da Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (CPDU), outro órgão da Prefeitura, expedido no último dia 3, mostra que recentemente o morador da casa entrou com processo para regulamentar definitivamente a utilização do acesso à garagem.

O coordenador do CPDU, José Alexandre de Freitas, admite no documento que, desde o fechamento do museu com grades, na gestão Jânio Quadros, o morador recebeu chave do portão. E esclarece que o imóvel da Rua Xavier de Almeida teve projeto aprovado antes da colocação das grades.