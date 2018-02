Prefeitura diz que pediu ajuda para alargar viaduto A prefeitura de São Caetano do Sul informou ontem que apresentou à CPTM, em 2005, uma proposta para alargar o viaduto do bairro Prosperidade. "Seria uma duplicação", disse a coordenadora de Trânsito da cidade, Cristina Baddini. Ela diz que a intenção era que a estatal ajudasse com recursos. No entanto, afirmou Cristina, "a CPTM não achou viável nos ajudar". Procurada, a empresa informou que não tinha condições de checar se recebeu uma proposta formal do município em 2005.