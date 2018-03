Prefeitura diz que já começou obras da operação urbana

A administração municipal diz que as seguintes obras estão em andamento no bairro: o recapeamento e a revitalização paisagística da Rua Pedro Machado (sob o Viaduto Antártica) e da Avenida Santa Marina (entre a Avenida Carlos Vicari e a Rua Menfis), a recuperação da Praça dos Inconfidentes e o prolongamento da Rua Germaine Burchard, entre a Avenida Doutor Auro Soares de Moura Andrade e a Rua Tagipuru. A maioria das obras fica na área entre o Memorial da América Latina e a Estação Água Branca

da CPTM. A obra na Rua Germaine Burchard, por exemplo, permitirá a ligação direta da via com a Rua Turiaçu, facilitando o caminho aos motoristas que desejam ir ao Terminal da Barra Funda. Já com o alargamento da Rua Pedro Machado, a Prefeitura espera reduzir o gargalo no trânsito na saída do terminal de ônibus em direção à Avenida Antártica.