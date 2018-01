Prefeitura diz que faz controle de ruído e defende contrato

O governo municipal ainda diz que todos os centros de inspeção estão funcionando com licenças. Sobre a auditoria do TCM que pediu a revisão do preço da tarifa, a Prefeitura acrescenta que "o valor é o estabelecido pela licitação, reajustado de acordo com a fórmula prevista no contrato".

A Controlar argumenta que "as inspeções de ruído são efetuadas conforme previsto no contrato e na legislação aplicável". Na prática, a emissão de ruído não teve início nos anos de 2008 e 2009 porque o Ibama não havia regulamentado uma norma para padronizar os testes.