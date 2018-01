Prefeitura diz que empréstimos não são prejudiciais

"A prorrogação de afastamento e/ou cessão de servidores municipais não ocorre de forma automática, cabendo à Secretaria de Relações Governamentais a análise criteriosa para que determinado servidor seja removido temporariamente dos quadros da administração municipal, para prestar serviço em outro órgão, empresa pública ou ente federativo", afirma a Prefeitura, em nota.

O empréstimo de funcionários, porém, só cresce. No ano passado, foram 855. Em 2011, haviam sido 757 - aumento de 12,9%.

Dos empréstimos, a maioria é de movimentação interna - 422. Quem absorve mais mão de obra da Prefeitura é a Câmara Municipal, com 170 funcionários. Em seguida está o Tribunal de Contas do Município, com 73 servidores, 15 deles da área da saúde.

Depois da saúde, as áreas que mais perdem funcionários são a Secretaria das Subprefeituras, com 88 empréstimos, e a Secretaria da Educação, com 76.