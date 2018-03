Prefeitura diz que conseguiu reduzir congestionamento

Veja também:

Segundo a secretaria, pela primeira vez, desde 2007, a média da lentidão registrada nos horários de pico da manhã e da tarde ficou abaixo da casa dos 100 quilômetros em 2010. A CET informou que, ao contrário da Marginal do Tietê, que possui separação entre pistas expressa, central e local, as características de traçado da Marginal do Pinheiros não têm distinção de pistas (local e expressa) e que, por enquanto, não existem projetos para restrição de motocicletas.