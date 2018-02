Prefeitura diz não ter página no Facebook A Prefeitura informou ao Estado que não tem página no Facebook. "A arquitetura da informação em páginas governamentais é sempre um grande desafio", admitiu a Assessoria de Imprensa, em nota. "Por isso, foi criado o Guia de Serviços, que está em destaque na home do Portal da Prefeitura. Nele, o cidadão acha apenas os serviços da Prefeitura (mais de 700 cadastrados), sem misturar com notícias, fotos e leis, como acontece em outros sites."