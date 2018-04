Prefeitura divulga calendário da inspeção veicular deste ano

Foi publicado ontem, no Diário Oficial da Cidade, o calendário 2012 para a inspeção veicular ambiental em São Paulo. Mesmo com a decisão do Tribunal de Justiça que determina nova licitação e o rompimento do contrato da Prefeitura com a Controlar, os motoristas devem seguir a agenda.

Os carros com placa final 1 já podem fazer o agendamento desde o início deste mês. O prazo da inspeção será entre 1.º de fevereiro e 30 de abril. O início do agendamento para caminhões é 4 de junho para placas finais 1 e 2. O início da inspeção está programado para 3 de julho.

A tarifa deste ano teve redução de 28,4%. A taxa passou de R$ 61,98 para R$ 44,36. O novo valor foi determinado pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente, após estudo de reequilíbrio econômico-financeiro realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em 2011. Porém, a Controlar disse que vai recorrer da decisão e classificou-a de ilegal.

Quem não fez a inspeção do ano passado tem até 31 deste mês para passar pelo controle. Mas só é possível gerar o boleto no site da Controlar até o dia 24. Após essa data, o motorista precisará pagar a tarifa de inspeção deste ano, de R$ 44,36, mais o desbloqueio da inspeção 2011 do veículo, de R$ 46,40.

Segundo a Controlar, os carros que não fizeram ou não foram aprovados na inspeção do ano passado estão com o licenciamento bloqueado. A multa para quem é flagrado sem inspeção é de R$ 550. Desde 6 de dezembro de 2010, 193 radares fiscalizam veículos que não passaram pela inspeção.