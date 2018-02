Prefeitura disse ter reformado, em três anos, 545 mil m²

A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, responsável pela fiscalização das calçadas, informou em nota no mês passado que reformou entre 2009 e 2012 mais de 545 mil metros quadrados de passeios públicos e rotas estratégicas, como os das Avenidas Paulista, Santo Amaro e Brigadeiro Faria Lima. Além disso, afirmou fiscalizar a cidade toda e, de janeiro a novembro de 2012, ter aplicado 5.705 multas com base na nova legislação das calçadas.

Todas as vias citadas no estudo da Proteste, informou a pasta, seriam vistoriadas pelas subprefeituras. Como a Avenida General Edgar Facó e a Rua Tuiuti. Ambas haviam recebido reformas no primeiro semestre do ano passado.

No caso da Avenida Jabaquara, a secretaria afirmou em dezembro que havia um projeto de reforma, “incluindo acessibilidade”. Para isso, disse aguardar “liberação de verba” para as obras. Já a Rua Santa Ifigênia “foi reformada em 2011” pela São Paulo Obras (SPObras).