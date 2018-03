Prefeitura deveria ter fechado abrigo há sete anos Além dos barracos, o incêndio na Favela Real Parque destruiu um alojamento da Prefeitura que abrigava 64 famílias desde 2002. Construído em caráter temporário, o abrigo deveria ter funcionado somente até 2003, mas não foi desativado. A Secretaria de Habitação informou que a Prefeitura enfrentou "dificuldades com as lideranças para retirar a população do local, que é considerado de risco".