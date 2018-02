Prefeitura deve faturar R$ 1,8 bi com mobiliário As concessões dos abrigos de ônibus e relógios de rua, homologadas nesta semana, deverão render R$ 1,8 bilhão aos cofres públicos durante os 25 anos em que estiverem em vigor, somando outorga a ser paga, impostos que serão recolhidos e a economia que a Prefeitura terá com a manutenção. "A qualidade será bem superior à atual. Espero que, até o fim do ano, o paulistano já comece a ver as novidades nas ruas ", disse Francisco Christovam, diretor de gestão corporativa da SP Obras.