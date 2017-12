Prefeitura determina novo fechamento da Feira da Madrugada

Atualizada às 20h44

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo vai fechar a Feira da Madrugada, no Pari, região central, mais uma vez. Um comunicado publicado nesta quinta-feira, 8, pela Secretaria de Coordenação das Subprefeituras determinou a retirada das mercadorias dos boxes antes da meia-noite de segunda-feira. A justificativa para a suspensão das atividades é a necessidade de regularização dos stands.

Comerciantes descontentes com o fechamento da feira bloquearam a Rua Líbero Badaró, no centro, na manhã desta quinta. O ato foi realizado na frente da sede da secretaria, a poucos metros da Prefeitura. Cerca de 500 manifestantes participaram do protesto.

O secretário de Coordenação das Subprefeituras, Ricardo Teixeira, afirmou que as atividades serão suspensas no centro de compras popular por causa da invasão de boxes. "Precisamos dar posse a quem tem direito de estar na Feira da Madrugada. Passamos o TPU (Termo de Permissão de Uso) para o comerciante. Quando ele chega lá, o boxe está ocupado. Então, fizemos diversas idas para deixar que essas pessoas trabalhem e elas não estão conseguindo", afirmou.

De acordo com a Prefeitura, a entrega da posse dos boxes aos comerciantes regularizados deve ser realizada em 10 dias úteis. Dos 4 mil stands, 1.700 estão ocupados irregularmente.

Os comerciantes deverão deixar os boxes abertos e, quando a feira for retomada, só poderão retornar aqueles em posse do TPU. Caso a ordem seja descumprida, os produtos serão recolhidos pela Subprefeitura da Mooca, na zona leste.

Fiscalização. Nos últimos meses, a Prefeitura tem feito blitze no centro de compra por causa da invasão de comerciantes irregulares no local sem a documentação necessária. O Ministério Público Estadual (MPE) também investiga como está sendo feita a distribuição dos boxes na Feira da Madrugada.

Segundo Ailton Vicente de Oliveira, presidente da Federação do Comércio Popular da Cidade de São Paulo, a reivindicação é que a fiscalização seja realizada de "portas abertas" e com a feira em funcionamento. "Queremos transparência e que seja dada aos que já passaram pela triagem uma forma de continuar trabalhando", disse.

A Feira da Madrugada foi reaberta em dezembro, após ficar fechada por sete meses para reforma, reorganização e instalação de itens de segurança.