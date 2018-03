Levantamento do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) mostra que mais de 80% dos docentes da rede pública estadual já sofreram agressão. "Tudo paira sobre o professor. Até problemas que os alunos trazem de casa", diz a presidente da Apeoesp, Maria Izabel Noronha.