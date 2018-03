Prefeitura decreta emergência após estragos da chuva em São Carlos

SOROCABA - A prefeitura de São Carlos, no interior de São Paulo, decretou estado de emergência na noite de terça-feira, 20, depois do temporal que atingiu a cidade à tarde, deixando um rastro de destruição.

O decreto foi publicado no Diário Oficial do município nesta quarta-feira, 21. Conforme levantamento da Defesa Civil, ao menos 100 lojas da região central foram invadidas pelas águas, com perda de toneladas de produtos, equipamentos e roupas.

Na manhã desta quarta, caminhões da prefeitura ainda removiam uma grande quantidade de material estragado pela chuva. A enxurrada e a queda de árvores danificaram 25 veículos. Uma caminhonete chegou a ser arrastada por 60 metros pela enxurrada. A chuva de 69 milímetros em pouco mais de meia hora causou erosões em ruas e afetou a infraestrutura urbana.

Na região do Mercado Municipal, a água chegou a 1,40 m e a força da correnteza deslocou um calçadão. A área foi interditada. Conforme o prefeito Airton Garcia (PSDB), o decreto de emergência acelera a liberação de recursos emergenciais para recuperar as áreas afetadas. Garcia vai pedir ajuda ao governo federal para recompor os danos.

