Prefeitura de SP quer construir ciclovias em 12 pontes até 2015

De acordo com a administração Haddad, ainda estão em “estudos técnicos” as demais pontes sobre os dois rios: Migrante Nordestino, Tatuapé, Anhanguera, Engenheiro Ary Torres, Octavio Frias de Oliveira (Estaiada), Caio Pompeu de Toledo (Morumbi), João Dias, Transamérica, Freguesia do Ó, do Piqueri, Jaguaré, Cidade Universitária, Eusébio Matoso, Cidade Jardim, Laguna (em construção, no Panambi) e Socorro. O secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tatto, afirmou que em todas a velocidade máxima para veículos será regulamentada em 50 km/h.

O cicloativista João Paulo Amaral, coordenador da campanha “Adote uma ponte”, da ONG Ciclocidade, afirma que a demanda de travessia segura é antiga entre os ciclistas paulistanos. “Era o que faltava para haver uma rede integrada para bicicletas na cidade. É a conexão entre os dois lados dos rios, em vez das pontes segregadoras que temos hoje.” Ele cobra ainda fiscalização para o respeito aos mecanismos.

‘Lombofaixas’. Para tornar mais seguro o acesso dos pedestres e ciclistas às pontes, a Prefeitura instalará “lombofaixas” (lombadas com faixas de pedestres e de ciclistas em sua parte superior) nas alças de acesso às estruturas, que hoje não têm nenhum mecanismo de proteção para esse público. Segundo Tatto, além das “lombofaixas” haverá restrição da velocidade máxima permitida, melhoria da sinalização e, onde for necessário, a instalação de pisca-pisca para os motoristas ficarem atentos.

De acordo com a Prefeitura, outras pontes, como as que ficam sobre o Rio Tamanduateí, e viadutos da cidade receberão no futuro intervenções parecidas, usando outras tecnologias. “Às vezes, as pessoas falam que, como vai passar pelas pontes, os pedestres vão perder espaço. Não é verdade. Você pode ‘grampear’ na ponte uma passarela, que permite que o pedestre passe por ali, e dedica a calçada velha para o ciclista”, disse o prefeito. Com essa técnica, as passarelas, geralmente de metal, podem ser afixadas na lateral das pontes, criando espaço para pedestres.