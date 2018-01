Prefeitura lança portal com dados de SP georreferenciados

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo ganhou um portal com informações detalhadas e georreferenciadas que permitem o monitoramento de equipamentos públicos. O GeoSampa foi lançado nesta segunda-feira, 7, e permite o download do material. A plataforma pode ser acessada pelo site geosampa.prefeitura.sp.gov.br.

Com a ferramenta, é possível consultar informações sobre o zoneamento, os mapas do Plano Diretor, a rede de transporte público, os mapas geotécnicos, além de dados sobre a densidade demográfica e vulnerabilidade social. A nova plataforma reúne ainda mapas históricos, cartas antigas - como o mapeamento feito nos anos 30, o Sara Brasil - e fotos aéreas passadas, como a de 1954.

São mais de 150 temas, incluindo informações sobre os cerca de 12 mil equipamentos urbanos, como detalhes a respeito das 1,5 mil escolas, as quase 400 unidades básicas de saúde, mais de 880 feiras livres e 1,6 mil equipamentos de cultura.

O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), esteve na apresentação da plataforma na tarde desta segunda-feira, na sede do poder municipal, e destacou que a maior novidade da ferramenta é a capacidade de sobreposição dos mapas. "Mais de 150 bancos de dados podem ser acessados por essa ferramenta, que é uma interface do cidadão com os mapas da cidade", afirmou Haddad.

O GeoSampa reúne dados de sistemas de informação das secretarias de Habitação, Infraestrutura, Transportes, além do Cadastro Fiscal. A plataforma foi desenvolvida em software livre.