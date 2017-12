Prefeitura de SP lança campanha publicitária contra o crack

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo João Doria publicou, em sua página no Facebook, comercial produzido pela Prefeitura que será utilizado em uma campanha publicitária de sensibilização para o problema do crack. O material começará a ser divulgado oficialmente na noite deste domingo, 25, na véspera do dia mundial de combate às drogas. Além do vídeo, haverá também anúncios nos pontos de ônibus e cinemas. O custo inicial da campanha será de R$ 4,9 milhões.

O comercial simula a vida de um homem destruída pela droga. Ele vê fotografias de seu passado e, ao olhar no espelho, começa a chorar. No fim, surge a frase que dá o tom do vídeo: o crack destrói uma vida inteira. Quando você vê, já não se vê. Crack. A melhor saída é nunca entrar".

"Pessoal, quero compartilhar em primeira mão com vocês esse lindo comercial da Prefeitura de SP para a campanha de sensibilização da sociedade para o problema do crack. Essa droga causa uma dependência química terrível, uma verdadeira doença crônica, difícil de tratar. Mas é uma doença que tem vacina: dizer não. E seguir dizendo não sempre que necessário", escreveu o prefeito na rede social.