Prefeitura de SP firma convênio com USP para avaliar faixas e ciclovias

Atualizada às 19h51

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Transportes firmou uma parceria com a Faculdade de Medicina da USP para avaliar quais os ganhos que a instalação de faixas exclusivas de ônibus e ciclovias proporcionam à saúde do paulistano. Ter em mãos estudos que quantifiquem o número de vidas preservadas e o total de internações evitadas pelo poder público é ainda estratégia da gestão do prefeito Fernando Haddad (PT) para comprovar a eficácia das ações.

Em reunião nesta sexta-feira, 8, com a equipe do professor titular de Patologia da universidade, Paulo Saldiva, responsável pelo estudo, o secretário Jilmar Tatto ressaltou que os ganhos à saúde pública derivados de ações em prol da mobilidade nunca foram mensurados na capital. “O convênio vai mostrar que investir no transporte público é também salvar vidas”, disse.