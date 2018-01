Prefeitura de SP estuda tornar eletrônico serviço da zona azul

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo estuda dar fim ao uso de cartão impresso de estacionamento para zona azul. A ideia é lançar, até o ano que vem, um edital que vai tornar eletrônico o serviço nas ruas da capital. De acordo com o secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tatto, o projeto está pronto e será apresentado ao prefeito Fernando Haddad (PT). Nesta segunda-feira, 14, Tatto disse que falta definir o modelo a ser utilizado. "Temos que tornar a zona azul eletrônica. Ou através do parquímetro ou através de aplicativo", afirmou.

Tatto disse que há uma lei de concessão de parquímetro que prevê a instalação do equipamento para modernizar a zona azul. "Na cidade de São Paulo, pelo porte dela, nunca se pensou em fazer uma coisa mais arrojada. Mas não é problema de legislação. Enquanto a cidade estava mudando em termos de faixa de ônibus exclusiva e ciclovia, nós começamos a preparar um projeto básico disso", disse o secretário.